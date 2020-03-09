Океан поздравлений: как женщины на «Крузенштерне» отметили 8 марта

Если представить на пару мгновений, что все женщины исчезли с «Крузенштерна», то капитан окажется без четвертого помощника, а все судно - без еды, чистой одежды, изучения английского языка и медицинского обслуживания.

Дамы, к счастью, не собираются покидать барк, несмотря на то, что скучают по дому. Также здесь им не хватает обычной одежды.

«Мы ходим в берцах, сандалиях, робе, то, конечно, это надоело», - делится курсант второго курса КМРК

Дарья Кузнецова впервые взошла на борт «Крузенштерна» в 2016 году еще курсанткой. В 2019 она вернулась, но уже в роли 4 помощника капитана.

«Я не рассматриваю работу на берегу, потому что достаточно скучно. Да, может и есть какие-то специальности динамичные, но сравниться с морской профессией это не может. Здесь постоянно что-то происходит, постоянно заходы в порт, то есть можно увидеть мир», - рассказывает Дарья Кузнецова, четвертый помощник капитана УПС «Крузенштерн».

Отец Даши Гичкиной много лет проработал механиком на «Крузенштерне». Маленькая Даша смотрела на папу и мечтала о море. Как только она закончила ВУЗ, тут же решила сама отправиться в рейс.

«В 23 года я пересекла Экватор, это круто, Атлантику и Экватор, побывала в другой части света, другой мир - Южная Америка», - делится впечатлениями Дарья.

А Елена Дрокина до «Крузенштерна» работала в калининградской областной больнице.

«Здесь очень здорово, замечательные волны, изумительные закаты, рассветы, и вот это ощущение... Оно даже не передается, ни камерой, ни видео, ни фото. Никак», - отметила Елена.

Всего на барке работают 18 женщин. Все они очень разные, но объединяет их любовь к морю и «Крузенштерну». Подарки и море комплиментов посреди океана - рецепт праздника, который запомнится на всю жизнь.