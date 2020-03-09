ВОЗ: угроза пандемии коронавируса становится реальной

Угроза пандемии коронавируса нового типа COVID-19 становится более реальной с ростом его распространения. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Сейчас, когда новый коронавирус распространился на такое количество стран, угроза пандемии становится более реальной», - сказал он на брифинге.

При этом Гебрейесус добавил, что это будет первая пандемия в истории, которую можно будет контролировать, сообщает РИА Новости.

Общее число зараженных коронавирусом на данный момент превысило 111 тысяч человек, скончались 3892. Инфекция уже проникла в 104 страны мира.