В Минфине заявили, что ресурсы РФ и исполнение бюджета гарантируют выполнение всех соцобязательств

Ресурсы РФ и стабильное исполнение бюджета гарантируют выполнение всех соцобязательств, в том числе и поручений президента. Об этом на совещании у председателя правительства Михаила Мишустина заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Он также отметил, что в условиях устойчиво низких цен на нефть макроэкономическая и финансовая стабильность РФ сохранятся.

В совещании, которое было посвящено обсуждению мер по сохранению стабильности российской экономики, приняли участие первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, заместители председателя Юрий Борисов и Дмитрий Григоренко, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников.

Напомним, после того, как заинтересованные стороны не договорились о продлении соглашения ОПЕК+, произошел обвал нефтяных котировок. Все это отразилось на российской национальной валюте. Согласно данным на 17.00 по московскому времени, курс евро достиг отметки в 84,79 рубля, доллара - в 74,3.