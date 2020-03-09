«Скачок давления»: заслуженная артистка РФ Галина Киндинова назвала причину госпитализации
Актриса рассказала, что проходит лечение в Боткинской больнице.
© Фото: Мастерская н.а. РСФСР Евгения Киндинова (МГИК), «ВКонтакте»
Заслуженная артистка России Галина Киндинова в понедельник, 9 марта, была госпитализирована в Боткинскую больницу. Об этом сама актриса рассказала «Звезде».
«Произошел скачок давления. Нахожусь в Боткинской больнице», - отметила Киндинова.
По информации некоторых СМИ, врачи забрали актрису в больницу еще 8 марта. Сутки она провела в реанимации, а 9 марта ее перевели в вип-отделение. Сообщается, что под наблюдением врачей она пробудет несколько дней.
Галина Киндинова известна российскому и советскому зрителю ролями в фильмах «Сладкоголосая птица юности», «Приваловские миллионы» и «Нахлебник». Сейчас она служит в МХТ имени А. П. Чехова.