Мишустин провел совещание по сохранению стабильности российской экономики

В правительстве РФ обсудили меры по сохранению стабилизации экономики страны. Совещание прошло под председательством премьер-министра Михаил Мишустина.

На совещании, в частности, проговорили последствия прекращения действия сделки ОПЕК+. По словам министра энергетики Александра Новака, сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи прорабатывался и текущая ситуация на рынке находится в рамках прогноза.

«Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке», - отметил он.

Новак добавил, что правительство будет уделять особое внимание стабильному снабжению отечественного рынка нефтепродуктами и сохранению инвестиционного потенциала в секторе.

Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, подчеркнул, что государство гарантирует выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, а также реализацию нацпроектов и сохранение макроэкономической и финансовой стабильности даже в условиях низких цен на нефть за счет имеющихся ресурсов.