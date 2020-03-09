СМИ: саудиты назвали Россию важнейшим партнером на рынке нефти

Саудовская Аравия считает Россию важнейшим партнером на нефтяном рынке и не собирается развязывать ценовую войну. Об этом ТАСС рассказал информированный источник в ОПЕК.

«Это неправда. Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что механизм ОПЕК+ жив, но без решения картеля ничто не ограничивает апрельские планы Saudi Aramco. Также, по словам источника, в том, что сейчас происходит на рынке, виновны все участники сделки.

Напомним, из-за того, что стороны не продлили соглашение ОПЕК+, произошел обвал нефтяных котировок. Это отразилось на курсе российской национальной валюты. По состоянию на 17.00 по московскому времени, курс евро достиг отметки в 84,79 рубля, доллара - в 74,3.