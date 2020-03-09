Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после выписки из клиники

Певица МакSим была выписана из больницы, в которой находилась в течение месяца. Эту информацию «Звезде» подтвердила ее директор Маргарита Соколова.

Предположительно, причиной проблем со здоровьем стали травмы, которые артистка получила во время автомобильной аварии в 2019 году.

«Сейчас никаких планов нет. План один пока - сейчас полный релакс должен быть, полное отсутствие работы, съемок, интервью», - рассказала представительница певицы.

Она отметила, что МакSим продолжает проходить лечение амбулаторно. Также она много гуляет на свежем воздухе, бегает и делает массажи.