Акции нефтяных компаний США упали на четверть

Основные фондовые индексы США продолжили падение на фоне срыва сделки ОПЕК и обвала цен на нефть. Сразу после открытия торгов они опустились на семь процентов.

По состоянию на 17.01 мск индекс Dow Jones падал на 6,11%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite - на 5,55%. Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 5,96%.

На Нью-Йоркской фондовой бирже торги приостановили на 15 минут из-за падения индексов на открытии более, чем на семь процентов. После возобновления торгов спад замедлился до 5,5-6%.

Американский фондовый рынок падает третий день подряд: за это время Dow Jones и NASDAQ потеряли более 11%. Падение происходит на фоне распространения эпидемии китайского коронавируса COVID-19 и срыва сделки по ограничению добычи нефти ОПЕК+. После выхода России из сделки цены на нефть упали более чем на 30%.