По состоянию на 17.00 по московскому времени, курс евро достиг отметки в 84,79 рубля, доллара - в 74,3. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Снижение происходит на фоне обвала нефтяных котировок. Это случилось после новостей о том, что участники ОПЕК+ не смогли договориться о продлении сокращения добычи сырья.

Напомним, что соглашение ОПЕК+ было заключено в начале 2017 года. Его условия неоднократно менялись, а договор продлевался. Однако 6 марта министры ОПЕК и тех стран, которые не входят в картель, включая Россию, Казахстан и Азербайджан, не смогли договориться о новых условиях.

Так, Москва не согласилась на предложение дополнительно сократить производство из-за эпидемии коронавируса, который значительно ударил по мировой экономике.

Текущее соглашение перестанет действовать с 1 апреля 2020 года. По словам министра энергетики России Александра Новака, увеличение объемов добычи сырья зависит от планов российских компаний. Он отметил, что выход из соглашения позволит стране нарастить добычу на 0,3 млн баррелей в сутки.