В оперативном штабе рассказали о состоянии зараженных коронавирусом москвичей

Трое заболевших коронавирусом москвичей в настоящее время проходят лечение в стационарах, их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

На текущий момент в столице - девять подтвержденных случаев заражения, один из пациентов на прошлой неделе был выписан после полного выздоровления.

Все новые заболевшие находятся в специальных боксах. Двое из них проходят лечение в инфекционной больнице №1, один - в больничном комплексе в Коммунарке.

«У двоих пациентов заболевание проходит в легкой форме. Одна пациентка находится в состоянии средней тяжести. Ей оказывает помощь бригада врачей», - отмечается в сообщении оперативного штаба.

Все инфицированные проходят комплексную диагностику. Кроме того, медики связываются с лицами, с которыми контактировали заболевшие.

«У 100% контактных лиц будут взяты пробы для проведения анализа», - рассказали в оперативном штабе.

Уточняется, что двое заболевших - это семейная пара. До госпитализации они почти ни с кем не контактировали. Третья пациентка ездила в Италию в командировку вместе со своими коллегами, которые также находятся под медицинским наблюдением.

«Муж пациентки госпитализирован вместе со своей женой. Дети находятся под медицинским наблюдением в обсервационном центре», - рассказали в штабе.

Кроме того, всем пассажирам, летевшим из Италии вместе с инфицированными, сделана адресная СМС-рассылка. В сообщении говорится о необходимости немедленно вызвать скорую помощь и перейти в режим самоизоляции.