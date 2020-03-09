Диетологи оценили питание Путина, Трампа и Меркель

Специалисты Европейского медицинского института ожирения проанализировали питание и образ жизни мировых лидеров. Под оценку диетологов попали рацион президента России Владимира Путина, главы США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Эксперты пришли к выводу, что к своим 67-м годам Путин находится в хорошей форме: он правильно питается и регулярно занимается спортом. Так, в стандартный рацион президента входят овощи и фрукты, крупы (например, гречневую кашу он дополняет алтайским медом) , постное мясо и нежирная рыба, а также яйца. Путин предпочитает плотный завтрак и легкий ужин, избегает алкоголя, занимается плаванием, единоборствами, лыжами и хоккеем.

У Трампа диетологи зафиксировали легкую форму ожирения: в свои 73 года президент предпочитает питаться фастфудом (гамбургеры, жареные крылышки с картошкой фри, пицца), любит кока-колу и шоколадные коктейли. В сочетании с малоподвижным образом жизни это увеличивает риск повышения уровня холестерина в крови и сердечно-сосудистых заболеваний, пишет El Confidencial.

Меркель в свои 65 лет отдает предпочтение немецкой кухне - сосискам и пюре, сырному фондю и пиву, однако на ужин ест овощи. Канцлер любит спорт, например, катание на беговых лыжах, но не занимается им постоянно. В очень хорошей форме находится Санчес, которому 48 лет. Он придерживается сбалансированной средиземноморской диеты, пьет много воды, соблюдает правильный режим питания и уделяет время физическим упражнениям три раза в неделю.