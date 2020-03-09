Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Диетологи оценили питание Путина, Трампа и Меркель

Анна Касаткина
16:16 09.03.2020
По мнению специалистов, российский лидер в свои 67 лет находится в хорошей форме.
Диетологи оценили питание Путина, Трампа и Меркель
© Фото: Алексей Дружинин РИА Новости

Специалисты Европейского медицинского института ожирения проанализировали питание и образ жизни мировых лидеров. Под оценку диетологов попали рацион президента России Владимира Путина, главы США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Эксперты пришли к выводу, что к своим 67-м годам Путин находится в хорошей форме: он правильно питается и регулярно занимается спортом. Так, в стандартный рацион президента входят овощи и фрукты, крупы (например, гречневую кашу он дополняет алтайским медом) , постное мясо и нежирная рыба, а также яйца. Путин предпочитает плотный завтрак и легкий ужин, избегает алкоголя, занимается плаванием, единоборствами, лыжами и хоккеем.

У Трампа диетологи зафиксировали легкую форму ожирения: в свои 73 года президент предпочитает питаться фастфудом (гамбургеры, жареные крылышки с картошкой фри, пицца), любит кока-колу и шоколадные коктейли. В сочетании с малоподвижным образом жизни это увеличивает риск повышения уровня холестерина в крови и сердечно-сосудистых заболеваний, пишет El Confidencial.

Меркель в свои 65 лет отдает предпочтение немецкой кухне - сосискам и пюре, сырному фондю и пиву, однако на ужин ест овощи. Канцлер любит спорт, например, катание на беговых лыжах, но не занимается им постоянно. В очень хорошей форме находится Санчес, которому 48 лет. Он придерживается сбалансированной средиземноморской диеты, пьет много воды, соблюдает правильный режим питания и уделяет время физическим упражнениям три раза в неделю.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата09.03.2020, 05:49
Сотня специалистов и новое оборудование: в Алеппо восстановили крупный госпиталь
Дата09.03.2020, 10:20
Экипажи Ту-142 отработали воздушную дозаправку над Северным Ледовитым океаном: кадры из кабины
Дата09.03.2020, 07:33
Российский биатлонист Логинов может пропустить остаток сезона
Дата08.03.2020, 10:30
Технологии прорыва: в Минобороны рассказали о военных изобретателях и новых разработках
Дата09.03.2020, 12:43
Покоритель космоса: 86 лет назад родился первый в мире космонавт Юрий Гагарин
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:45 В стране и мире
Видео
Новосибирский «Терминатор»: мужчина, не испугавшийся огня из автомата, попал на видео
16:22 В стране и мире
В оперативном штабе рассказали о состоянии зараженных коронавирусом москвичей
16:16 В стране и мире
Диетологи оценили питание Путина, Трампа и Меркель
15:53 Эксклюзив
Видео
«Сказали сидеть по номерам»: велогонщик из РФ об обстановке в ОАЭ после сообщений о заражении россиян
15:31 В стране и мире
Актер из «Игры престолов» и «Звездных войн» скончался во Франции
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Актер из «Игры престолов» и «Звездных войн» скончался во Франции
Врачи объяснили, как смартфоны и компьютеры приводят к проблемам с памятью
Видео
Бумага раздора: нешуточная схватка женщин за последний товар в магазине попала на видео
Видео
«Не верю до сих пор»: излечившийся от коронавируса россиянин рассказал о своем самочувствии
Роспотребнадзор рассказал правила выбора ювелирных изделий
Видео
«Вдруг у него что-нибудь екнет»: жительница Иваново рассказала, почему хочет замуж за Путина
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.