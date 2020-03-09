«Сказали сидеть по номерам»: велогонщик из РФ об обстановке в ОАЭ после сообщений о заражении россиян

В понедельник, 9 марта, министерство здравоохранения ОАЭ сообщило, о еще 14 заболевших коронавирусом. Среди них оказался и гражданин России. Новый ли это случай заражения или речь идет об одном из велогонщиков, которых госпитализировали с подозрением на наличие инфекции на прошлой неделе, не уточняется.

Спортсмен Gazprom-RusVelo Cycling Николай Черкасов, который в настоящее время находится на соревнованиях в ОАЭ, рассказал «Звезде», что также не обладает данной информацией.

«Я, честно сказать, не знаю, про наших или не про наших. Но, что у нас забрали еще двоих, я знаю. То есть по итогу у нас в больнице лежит уже 6 человек», - отметил велогонщик.

Он сообщил, что у двоих спортсменов взяли тест на наличие вируса два дня назад, после этого госпитализировали с подозрением на инфекцию. Сейчас пациенты проходят дополнительное обследование. Всех тех, кто контактировал с потенциальными зараженными, просили не покидать свои номера.

«Сказали всем остальным сидеть по номерам. Получается, сегодня мы сдали еще раз тест. Завтра он придет. Он делается 24 часа», - рассказал Черкасов.

Велогонщик отметил, что если тесты покажут отрицательный результат, то уже завтра спортсменов отправят домой.

Напомним, что вирус на прошлой неделе был выявлен у велогонщиков из Италии. После этого сообщили о двух заболевших россиянах. Из-за инфекции был отменен последний этап гонки «Тур ОАЭ», которая ежегодно проходит в Абу-Даби.