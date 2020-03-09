Актер из «Игры престолов» и «Звездных войн» скончался во Франции

Шведский актер Макс фон Сюдов умер во Франции. Он скончался на 90-м году жизни 8 марта.

О смерти актера изданию Paris Match сообщила его супруга Катрин Бреле.

Фон Сюдов, настоящее имя которого Карл Адольф, родился в 1929 году в шведском Лунде. Он известен, в частности, своей работой с именитыми режиссерами Ингмаром Бергманом и Яном Труэлем.

За свою жизнь фон Сюдов сыграл более, чем в 150 фильмах. Он участвовал в картинах Бергмана «Седьмая печать», «Земляничная поляна», «Лицо» и других. Актер также известен своими ролями в фильмах «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина и «Остров проклятых» Мартина Скорсезе, в сериале «Игра престолов» и саге «Звездные войны». Фон Сюдов озвучивал одного из персонажей американского мультипликационного сериала «Симпсоны».