В ОАЭ сообщили о заболевшем коронавирусом россиянине

За сутки в ОАЭ было зарегистрировано 14 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом в понедельник. 9 марта, сообщило министерство здравоохранения и профилактики страны, передает агентство WAM.

Среди зараженных, как сообщается, есть один гражданин России. Также заболели четыре местных жителя, трое итальянцев, два бангладешца, два непальца, граждане Индии и Сирии. Таким образом, общее число инфицированных в ОАЭ достигло 59 человек.

Официальной информации на это счет от посольства России пока не поступало.

Ранее в ОАЭ коронавирус был обнаружен у двух российских велогонщиков, которые тесно контактировали с итальянскими спортсменами.

В понедельник, 9 марта, оперативный штаб по контролю за ситуацией сообщил, что в Москве за прошедшие сутки зафиксировано еще три случая заболевания.

Общее число зараженных инфекцией по всему миру превысило 111 тысяч человек, скончались 3892 человека.