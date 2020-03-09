В Москве обновился очередной температурный рекорд
Понедельник 9 марта станет последним рекордно теплым днем в первой декаде марта.
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В Москве обновился очередной температурный рекорд. Воздух 9 марта прогрелся до +11,3 градуса.
По словам синоптиков, такую температуру зафиксировали в 14.00 на базовой метеостанции ВДНХ.
«Побит прежний рекорд максимальной температуры 2017 года, когда в этот день метеорологи зафиксировали плюс 10», - сказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, понедельник станет последним рекордно теплым днем в первой декаде марта - следующая неделя будет пасмурной и дождливой, к ее концу также ожидаются снег, заморозки и гололедица.