Оркестр МЧС России поздравил женщин в московском парке «Зарядье»

Седьмого и восьмого марта артисты Показательного оркестра МЧС РФ выступили с зажигательной музыкальной программой в центре Москвы - парке «Зарядье». Концерты были приурочены к Международному женскому дню.

Оркестр порадовал посетительниц парка композициями Вячеслава Добрынина «Где же ты была», Анатолия Лепина «Хорошее настроение», Фрэнка Синатры «Люблю тебя», Фаррелла Уильямса Happy, а также попурри русских народных песен и другими музыкальными произведениями.

Во время выступления пожарные и спасатели московских гарнизонов вручили женщинам букеты цветов.