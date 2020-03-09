Оперативный штаб сообщил о еще троих заболевших коронавирусом москвичах

За сутки в Москве было зафиксировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией. Отмечается, что все они в последние две недели посещали Италию.

Таким образом, общее число официально зарегистрированных случаев заражения новым типом коронавируса за прошедшие сутки увеличилось с 17 до 20 человек.

Заболевшие есть в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Липецке, Белгородской и Калининградской областях. Все инфицированные находятся поде медицинским наблюдением.

Общее число зараженных в мире превысило 11 тысяч, жертвами стали 3892 человека.