В якутском приюте для животных обнаружили сотню убитых собак и кошек

В Якутии в приюте для животных волонтеры обнаружили контейнер с сотней мертвых собак и кошек.

Сообщается, что их убили после распоряжения департамента ветеринарии Якутии якобы по причине диагностирования бешенства у одного из животных.

«По факту обнаружения трупов собак я обратилась в столичную полицию с просьбой дать правовую оценку произведенным действиям, а также поставила в известность прокурора города Якутска», - цитирует сайт телеканала «360» слова мэра города Сарданы Авксентьевой.

По ее словам, все решения, связанные с умерщвлением животных принимает не мэрия. Последнее слово остается в этом случае за специальной комиссией ветеринарной службы.