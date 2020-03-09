Космический грузовик Dragon успешно пристыковался к МКС: видео
Первым этапом стыковки с помощью механического манипулятора управляла бортовой инженер Джессика Меир.
© Видео: NASA, Twitter © Фото: NASA
Грузовой космический корабль США Dragon прибыл на Международную космическую станцию (МКС).
Захват с помощью механического манипулятора Canadarm2 произвела бортовой инженер Джессика Меир. Продолжение стыковочного процесса после этого переключается на наземные службы.
В NASA заявили, что данная стыковка стала уже двадцатой миссией Dragon, предусмотренной по соглашению между ведомством и компанией SpaceX. Планируется, что следующий полет на МКС совершит космический грузовик нового поколения. Процесс стыковки показали в официальном аккаунте NASA в Twitter.
Dragon доставил на станцию предметы первой необходимости и материалы для экспериментов. Грузовик пробудет на МКС около месяца, а затем отправится обратно на Землю.