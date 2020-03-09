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ВОЗ: коронавирус распространился на 101 страну

Тамара Астапенкова
01:35 09.03.2020
За последние сутки, болезнь проникла в Болгарию, Коста-Рику, Молдавию и другие страны.
ВОЗ: коронавирус распространился на 101 страну
© Фото: Hu Chao Xinhua Globallookpress

Коронавирус нового типа, появившейся в китайском Ухане в конце прошлого года, распространился на 101 страну. Общее число инфицированный превысило 105 тысяч человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

За пределами материковой части Китая за последние сутки от каронавируса скончалися 71 пациент, зарегистрировано 3610 новых случаев инфицирования. ВОЗ отмечает, что за последние 24 часа вирус проник в Болгарию, Коста-Рику, Молдавию, Французскую Гвиану, на Мальдивы, Мальту, датские Фарерские острова и на французский карибский остров Мартиника.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения сделали неутешительный прогноз, что распространение коронавируса продолжится, скорее всего, и летом текущего года. На данный момент медикам не известно, как будет вести себя новый вирус в разных климатических условиях. Они допускают, что коронавирус может распространяться и в теплое время года.

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