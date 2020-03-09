В НАТО сообщили об инфицированном коронавирусом сотруднике

Один из сотрудников Североатлантического альянса (НАТО) заболел коронавирусом. Речь об одном из работников, который несет службу в штаб-квартире организации. Заболевший накануне вернулся из командировки в Италию и обратился за помощью к медикам после ухудшения самочувствия.

«В настоящее время сотрудник находится у себя дома в изоляции. Через несколько минут после получения результата все его непосредственные коллеги по работе были проинформированы. Они работали из дома в конце прошлой недели и продолжают это делать», - говорится в сообщении пресс-службы.

В НАТО пообещали принять все необходимые меры в отношении заболевшего и лиц, контактировавших с ним, добавили в организации.

«Мы поддерживаем тесные контакты с бельгийскими властями. У НАТО имеются надежные меры и планы по непрерывности деятельности, обеспечивающие продолжение нашей основной работы», - подчеркивают в альянсе.

Среди принятых руководством Североатлантического альянса мер – временная простановка служебных командировок и групповых посещений штаб-квартиры НАТО в столице Бельгии, а также удаленная работа из дома некоторой категории сотрудников.

По состоянию на сегодняшний день, инфекция проникла уже в 101 страну, где только официально зарегистрированы более 109 тысяч случаев заражения смертельно опасной инфекцией. Под медицинским наблюдением находятся более 20 тысяч человек, у которых нет положительного результата на коронавирус, но они имели тесный контакт с заболевшими людьми. Жертвами заболевания по всему миру стали 3799 человек.