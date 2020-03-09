Названы крупнейшие в мире страны-экспортеры оружия

В Стокгольмском международном институте исследования проблем мира (SIPRI) подготовили очередной ежегодный доклад по теме мировых продаж оружия.

Исследователи назвали пять стран, разделивших лидирующие по данному показателю места - ими оказались США, Россия, Франция, Германия и КНР. Исследователи сравнили данные за 2015-2019 годы и предшествующей им пятилетки: самым заметным ростом объемов продаж по сравнению с другими отметились Соединенные Штаты и Франция.

Как сообщается в докладе, в расширенном списке из десяти стран впервые фигурирует Южная Корея, увеличившая результаты продаж оружия на 143% по сравнению с 2010-2014 годами.