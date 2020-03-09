Цены на нефть отыграли треть утреннего 30-процентного обвала

Мировые цены на нефть замедлили темпы падения и отыграли этим треть утреннего обвала, составившего 30%.

По данным совершенных торгов, майский фьючерс нефти марки Brent снизился на 19,02% и установился на отметке в 36,66 долларов за баррель; апрельский фьючерс нефти марки WTI опустился на 20,13% - до 32,97 долларов за баррель.

Ранее в процессе изменения курсов евро и доллара к рублю они опередили средние повысившиеся в течение первых часов значения. В соответствии с данными международных торгов, евро превысил цифру в 86 рублей, доллар - 75 рублей.

В Центробанке из-за ситуации с падением цен на нефть приостановили покупку валюты на внутреннем рынке. Решение о продлении отказа либо возобновлении покупок будет принято экспертами в течение марта, исходя из дальнейшего развития событий.

Напомним, цены на нефть упали более чем на 30% после выхода России из сделки ОПЕК+. При этом цены продолжают падение. Заседание Организации стран-экспортеров нефти состоялось накануне, и его участники не смогли договориться о дальнейшем сокращении добычи углеводородов.