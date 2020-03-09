Социальные гарантии государства: Клишас отметил важность поправок в Конституцию

Предложенные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным поправки в Конституцию в условиях экономической нестабильности становятся еще более актуальными. С таким заявлением выступил сопредседатель рабочей группы по подготовке и обсуждению предложений по внесению поправок в основной закон страны Андрей Клишас.

По его словам, речь идет как о социальных гарантиях, так и о предложениях по совершенствованию организации и функционированию органов публичной власти.

«В условиях нестабильности на мировых рынках поправки в Конституцию, которые предложил президент, становятся еще более актуальными. Граждане должны получить конституционные гарантии того, что даже в непростых экономических условиях государство не вправе отказываться от своих социальных обязательств перед людьми», - цитирует РИА Новости заявление Клишаса.

Среди главных социальных мер, предложенных главой государства - закрепление в Конституции условий, при которых минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже установленного прожиточного минимума. Кроме того, речь идет о закреплении на конституционном уровне норм о достойном пенсионном обеспечении и регулярной индексации выплат по старости.