Пассажирский самолет возвращается в Шереметьево из-за технических проблем

Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet возвращается в столичный аэропорт Шереметьево после вылета в Ростов-на-Дону.

Информацию об этом «Звезде» подтвердили в аэропорту. Точная причина случившегося и характер возможной технической неисправности, из-за которой экипаж принял решение о возвращении, не сообщаются.

По данным «Интерфакса», на борту самолета могут находиться до 80 человек. По предварительным данным, в настоящий момент лайнер вырабатывает топливо и готовится совершить посадку.