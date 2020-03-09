Пассажирский самолет возвращается в Шереметьево из-за технических проблем
Информация и случившемся официально подтверждена аэропортом, но точная причина и подробности не называются.
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Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet возвращается в столичный аэропорт Шереметьево после вылета в Ростов-на-Дону.
Информацию об этом «Звезде» подтвердили в аэропорту. Точная причина случившегося и характер возможной технической неисправности, из-за которой экипаж принял решение о возвращении, не сообщаются.
По данным «Интерфакса», на борту самолета могут находиться до 80 человек. По предварительным данным, в настоящий момент лайнер вырабатывает топливо и готовится совершить посадку.