Неожиданный поворот: в Польше начался суд по делу об уничтожении братской могилы советских солдат

В Польше на неделе начался уникальный судебный процесс - по делу об уничтожении братской могилы советских воинов. Зимой 1945 года наши войска вели кровопролитные бои за освобождение этой страны, в том числе и за небольшой город Тшчанка. Там, на чужой земле, за свободу поляков погибли несколько сот красноармейцев, 56 из них были захоронены в братской могиле в центре города. Мемориал на могиле стоял вплоть до 2017 года, а потом в стране началась эпидемия русофобии и борьба с мертвыми. Монумент был разрушен, как тоталитарный символ, а на его месте власти решили устроить парк развлечений и магазин сувениров. И вот на минувшей неделе было принято решение остановить стройку и начать нормальное расследование дела об уничтожении могилы.

Сейчас в суде все поменялись ролями. Ответчиком должен был выступить прокурор, но он не явился на заседание. Обвинитель не нашел нарушений в сносе мавзолея советских солдат. Но суд вдруг принял сторону истца и удовлетворил требование польского «Содружества "Курск"» и его председателя Ежи Тыца.

Решение неожиданное и это большая победа для поисковиков и тех, кто настаивает, что память о подвиге солдат освободителей нельзя ровнять с землей. А именно так и поступили с мавзолеем в Тшчанке.

Властям города мнение несогласных оказалось неинтересно. За блицкриг против мавзолея ратовал мэр Кшиштоф Чернецский. Именно он добивался сноса. Теперь ему не избежать допроса по этому делу.

Чтобы снять с мавзолея охранный статус воинского захоронения власти Тшчанки в 2017 провели экспертизу. В нарушение всех правил военной археологии, нанятые специалисты проделали скважины в земле винтовыми бурами для забора образцов. И с глубины почти три метра действительно достали предметы, похожие на человеческие кости, но в своем заключении назвали их корнями деревьев.

Буквально накануне президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона об уголовной ответственности за уничтожение и повреждение воинских памятников и захоронений. Глава государства предложил ввести штрафы в несколько миллионов рублей. В том числе, ответственность может распространяться за нарушения, совершенные за пределами РФ.

Снос мавзолея в Тшчанке - это случай из ряда вон выходящий даже на фоне развернувшейся в Польше охоты на советские памятники. В этой стране их уничтожают сотнями, но сейчас здравому смыслу, кажется, удалось одержать маленькую победу.