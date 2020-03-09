Летевший в Ростов-на-Дону рейс успешно приземлился в Шереметьево

Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet, вылетевший из столичного аэропорта Шереметьево в Ростов-на-Дону, совершил успешную посадку в пункте отправки.

В воздушной гавани «Звезде» подтвердили данную информацию. Сообщается, что повторный вылет рейса будет произведен в 14.15 часов по московскому времени, прибытие в Ростов-на-Дону - в 16.25.

Назвать точную причину возвращения лайнера в Москву после вылета в Шереметьево не смогли. Предварительно известно, что на борту самолета находятся 80 человек.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о технической неисправности, из-за которой членами экипажа рейса было принято решение вернуться в Москву. Официальная информация об этом в настоящий момент отсутствует.