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Минфин РФ заявил о покупке валюты по бюджетному правилу для стабилизации курса рубля

Ян Брацкий
11:39 09.03.2020
В соответствии с данными международных торгов, курс евро в моменте превысил цифру в 86 рублей, доллар - 75 рублей.
Минфин РФ заявил о покупке валюты по бюджетному правилу для стабилизации курса рубля
© Фото: pixabay.com

Покупка валюты российским Минфином по бюджетному правилу должна стабилизировать курс рубля. Именно этот механизм защищает рубль от излишней волатильности в случае резких колебаний стоимости нефти на международном рынке. С таким заявлением выступили в министерстве финансов Российской Федерации.

«В случае снижения цен на нефть ниже базовой отметки образуются недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые, согласно механизму бюджетного правила, финансируются за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), для чего осуществляется корреспондирующая продажа иностранной валюты на открытом рынке», - цитирует РИА Новости заявление Минфина.

Кроме того, проведение операций на открытом рынке поможет компенсировать связанное со снижением нефтяных котировок сокращение притока иностранной валюты от сырьевого экспорта, что окажет стабилизирующее влияние на курс рубля, добавили в ведомстве.

Национальный бюджет Российской Федерации сбалансирован при стоимости нефти 42,2 доллара за бочку. При изменении цены углеводородов в большую сторону Минфин обязан направлять излишки экспортных доходов в ФНБ для покупки валюты. При обратной ситуации, ведомство может начать ее продажу на рынке, чтобы финансировать за счет этих средств расходы бюджета.

Мировые цены на нефть рухнули на треть после известий о выходе России из сделки ОПЕК+. Участники нефтедобывающего картеля так и не смогли договориться о сокращении добычи, что спровоцировало, в том числе, резкий скачок курса доллара и евро.

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