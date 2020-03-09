Курс евро на международных торгах превысил 86 рублей

В процессе изменения курсов евро и доллара к рублю они опередили средние повысившиеся в течение первых часов значения. В соответствии с данными международных торгов, евро превысил цифру в 86 рублей, доллар - 75 рублей.

Ранее в Центробанке РФ из-за ситуации с падением цен на нефть приостановили покупку валюты на внутреннем рынке. Решение о продлении отказа либо возобновлении покупок будет принято экспертами в течение марта, исходя из дальнейшего развития событий.

В свою очередь, в Министерстве финансов России отметили, что ликвидных средств Фонда национального благосостояния страны хватит для сохранения благоприятной обстановки при падении стоимости нефти до 25-30 долларов на протяжении 6-10 лет.

Напомним, цены на нефть упали более чем на 30% после выхода России из сделки ОПЕК+. При этом цены продолжают падение. Заседание Организации стран-экспортеров нефти состоялось накануне, и его участники не смогли договориться о дальнейшем сокращении добычи углеводородов.