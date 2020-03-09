В Хартуме неизвестные взорвали автомобиль премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука

В столице Судана Хартуме неизвестные произвели подрыв автомобиля премьер-министра страны Абдаллы Хамдука. Взрыв произошел во время движения колонны автомобилей, в одном из которых также находилась супруга политика.

Хамдук не пострадал и остался жив в результате инцидента. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

На кадрах с места покушения, опубликованных в Twitter, видно несколько поврежденных автомобилей, следовавших в премьерской колонне. На дороге собралось множество местных жителей, практически парализовавших и без того нарушенное движение.

Напомним, Хамдук является 15-м премьер-министром Судана. Он был объявлен кандидатом на данный пост в августе 2019 года. Предполагалось, что Хамдук станет символом перехода Судана к демократии.