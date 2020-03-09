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Синоптики пообещали россиянам «нормальное лето»

Ян Брацкий
10:06 09.03.2020
По прогнозам метеорологов, температура воздуха в европейской части страны не будет превышать 27 градусов тепла.
Синоптики пообещали россиянам «нормальное лето»
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Температура предстоящим летом на европейской части России будет максимально комфортной. Об этом заявил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. Основываясь на долгосрочных прогнозах, синоптик отметил, что общий температурный фон будет теплее многолетних значений на один-два градуса.

«Температурный коридор составит плюс 21-26, 22-27 градусов. Это идеальная зона климатического комфорта. Все, что выше плюс 27 градусов - стресс для организма», - цитирует «Российская газета» заявление метеоролога.

По мнению Тишковца, комфортного лета в Центральной России не было уже давно. Почти каждый сезон, по словам специалиста, сопровождается периодами жары и ливней.

Накануне был зафиксирован очередной климатический рекорд. За 140 лет фундаментальных метеонаблюдений, которые ведут в Москве синоптики, в столице было зафиксировано максимальное значение температуры: оно составило 9 градусов тепла.

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