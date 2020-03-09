В Газпроме заявили об отсутствии опасности от обвала цен на нефть

В российской газовой компании «Газпром» прокомментировали «Звезде» ситуацию с обвалом цен на нефть. По словам представителя компании, по определенным причинам на ней это может не отразиться. Однако также он отметил необходимость в анализе дальнейших действий в связи со сложившейся ситуацией.

«Привязки по нашим нефтяным контрактам - долгосрочные, поэтому на нас какие-то разовые колебания могут и не сказаться. На текущем этапе сложно что-то сказать, завтра специалисты обсудят, что происходит», - заявил пресс-секретарь Газпрома Дмитрий Мартыненко.

Ранее цена нефти Brent упала ниже 34 долларов за баррель. В частности, фьючерс с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне упал до 33,94 долларов. Напомним, до этого дня цена нефти в диапазоне ниже 34 долларов за баррель находилась лишь зимой 2016 года.