Курс евро превысил 85 рублей на международных торгах
Курс евро на международных торгах превысил 85 рублей, доллар свыше 74 рублей. Национальная валюта устремилась вниз вслед за нефтяными котировками. Ранее ситуацию на валютном рынке прокомментировали в Минфине и Центробанке России.
Регулятор уже приостановили покупку валюты на внутреннем рынке, реализовав, таким образом, бюджетное правило. В течение марта эксперты примут решение о продлении отказа либо возобновлении покупок валюты. На данный момент они заняты отслеживанием изменений на финансовых рынках. При необходимости для сохранения стабильности в Центробанке готовы к использованию специальных дополнительных инструментов.
В Минфине отметили, что ликвидных средств Фонда национального благосостояния страны достаточно для покрытия бюджетного дефицита при падении стоимости нефти до 25-30 долларов на протяжении 6-10 лет. По состоянию на 1 марта 2020 года, объем средств ФНБ составил 10,1 триллионов рублей.
Цены на нефть рухнули после выхода России из сделки ОПЕК+. Заседание представителей стран-экспортеров нефти состоялось накануне, прийти к соглашению о сокращении добычи не удалось. Власти Саудовской Аравии заявили о планах нарастить добычу до 10 миллионов баррелей в сутки, что дополнительно обесценит нефть и способствует выходу с рынка углеводородов крупнейших игроков.