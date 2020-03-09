В Китае назвали примерные сроки дальнейшего распространения коронавируса

Коронавирус продолжит распространяться по миру по меньшей мере до июня. С таким заявлением выступил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения Китая Чжун Наньшань. На данный момент медикам неизвестно, как будет вести себя новый вирус в разных климатических условиях. Они допускают, что коронавирус сможет распространяться и в теплое время года.

По состоянию на сегодняшний день, инфекция проникла уже в 101 страну, где только официально зарегистрированы более 109 тысяч случаев заражения смертельно опасной инфекцией. Под медицинским наблюдением находятся более 20 тысяч человек, у которых нет положительного результата на коронавирус, но они имели тесный контакт с заболевшими людьми.

Жертвами заболевания по всему миру стали 3799 человек. Большинство погибших – жители Китая, который является эпицентром заражения.