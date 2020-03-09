Есть пострадавшие: в Париже неизвестный открыл стрельбу в мечети

В воскресенье вечером, 8 марта, на северо-востоке Парижа неизвестный открыл стрельбу на территории мечети, сообщает телеканал BFM.

По предварительным данным, инцидент произошел около 20.00 по местному времени (22.00 по Москве). Неизвестный вооруженный мужчина вошел во внутренний дворик мечети, расположенной в 19 округе французской столицы. Он произвел два выстрела в другого человека, после чего скрылся на мотороллере.

На данный момент место нахождения стрелка неизвестно. По непроверенной информации, стрелявший был якобы в шлеме. Жизни пострадавшему во время стрельбы ничего не угрожает.