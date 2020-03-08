Цветочный «штурм»: как Рижский рынок в Москве выдерживает натиск покупателей

С раннего утра в Международный женский день мужчины спешат на Рижский рынок, чтобы купить самые лучшие, самые свежие и красивые цветы для мам, жен, дочек, бабушек, подруг и родственниц.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На подходе к Рижскому рынку, самому крупному цветочному базару в Москве, огромная очередь из мужчин. Для того, чтобы зайти в здание, провести в очереди придется несколько минут под дождем.

Опрошенные покупатели утверждают, что это того стоит, так как здесь продаются самые лучшие цветы столицы.

«Здесь огромный выбор, огромный ассортимент», - объяснил один из посетителей рынка.

На парковке мест нет, свои машины водители оставляют прямо на дороге на «аварийке», что тоже затрудняет ситуацию.

Сегодня, 8 марта, новая волна штурма рынка, прошлый был в пятницу, когда мужчины скупали букеты с прилавков, чтобы поздравить коллег-женщин.

В период праздничных выходных парковка в столице будет бесплатной, а 8 марта женщины смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно.