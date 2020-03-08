Италия закрыла на карантин северные регионы страны

В Италии введены ограничения на въезд и выезд, а также на передвижение внутри страны. Речь идет о документе, подписанном итальянским премьером Джузеппе Конте.

В частности, ограничения на территории Ломбардии и 14 провинций были введены в связи со вспышкой коронавируса.

В сообщении на сайте местного правительства уточняется, что ограничения временные и вводятся до 3 апреля. Кроме того, будут закрыты школы, музеи, галереи и другие места для проведения культурных мероприятий.

«Нет абсолютного запрета на движение, но нужно его мотивировать, поэтому ограничивается передвижение. Оно не останавливает всех, но мы должны прийти к тому, что существуют правила, которые необходимо соблюдать», - уточнил премьер Италии.

Исключения, согласно сообщению, составляют обоснованная необходимость в работе и в случаях чрезвычайной ситуации. Конте призвал оставаться дома всех, у кого температура превышает 37,5 градусов.