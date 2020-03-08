Опубликованы кадры с зараженного коронавирусом лайнера у берегов Калифорнии

Несмотря на то, что на борту круизного лайнера Grand Princess, который стоит на карантине у берегов Калифорнии, находится более 3500 человек, на палубе - немноголюдно. На кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, что на балконах нет людей, хотя на улице стоит прекрасная погода.

Ранее сообщалось, что все пассажиры и члены экипажа получили средства индивидуальной защиты, а также тесты на анализ коронавируса, которые сбросили с вертолета. У 21 пассажира круизного лайнера Grand Princess заражение новой коронавирусной инфекцией подтвердилась. На борту также находятся четверо российских граждан.

Ранее СМИ Соединенных Штатов сообщили, что команде Grand Princess был дан приказ вернуться в Сан-Франциско. Это распоряжение власти Калифорнии дали после новости о смерти одного из пассажиров, находившегося на борту лайнера с 11 по 21 февраля и покинувшего корабль, предположительно, будучи зараженным коронавирусом.