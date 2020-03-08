Названы самые популярные профессии у россиянок

Специалисты назвали три самые популярные профессии у россиянок. Анализ был проведен на основе данных Росстата за три квартала 2019 года.

Так, согласно рейтингу, который приводит RT, большинство женщин в нашей стране работают продавцами - таких 13,1%. На втором месте по популярности - специалисты в области образования: например, учителя или воспитатели. В этой сфере трудятся 10,1% представительниц прекрасного пола. А замыкают тройку специалисты в сфере бизнеса и администрирования - 9,7%.

Кроме того, не меньше популярностью в России пользуется средний специальный персонал по экономической и административной деятельности (7,3%) и средний медперсонал - медсестры (6,7%).

По состоянию на конец III квартала прошлого года в нашей стране трудились 35,2 миллиона женщин.