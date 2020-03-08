В Калужской области установили памятник «Пропавшим без вести в годы Великой Отечественной Войны»

В Калужской области благодаря почетному гражданину Куйбышевского района Николаю Сафонову был создан памятник «Пропавшим без вести воинам в годы Великой Отечественной войны». Мемориал представляет собой установленную на постаменте из гранита стелу высотой 5,5 метров, вверху венчаемой колоколом, звон которого призван символизировать бесконечную печаль о без вести пропавших героях. Установка памятника в деревне Кузьминичи была одобрена губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым, Калужским областным Советом ветеранов.

«Без вести пропавшие есть, а памятника нет. Хотелось бы к 75-летию Победы, чтобы этот памятник был принят народом, чтобы к нему не зарастала тропа. Это наша народная наша задача», - отметил один из присутствующих во время установки стелы.

Инициатором возведения памятника стал Николай Сафонов, дядя которого, младший сержант Александр Сафонов, также числится в списках без вести пропавших. Это один из немногих памятников в России пропавшим без вести защитникам Отечества, который был построен на его личные средства.

Глава администрации сельского поселения Жерелево Виктор Федорков и все жители выразили огромную благодарность Сафонову.

«В советское время на этом месте по решению партийных органов был воздвигнут в 80-е годы памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Время шло, памятник - солдат в бетонном исполнении, начал крошиться. К 2010 году памятник стал в плохом состоянии. Было принято решение восстановить его», - рассказывает историю создания стелы Федорков.

Территория комплекса с каждым годом обновлялась новыми элементами. Сейчас здесь установлен памятник саперам, воинам 1812 года, «Пушка», БМП.

Великая Отечественная война унесла жизни 27 миллионов советских граждан, из которых до сего дня только без вести пропавшими числятся 1 миллион 800 тысяч человек.