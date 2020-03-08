Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Калужской области установили памятник «Пропавшим без вести в годы Великой Отечественной Войны»

Ирина Егорова
07:52 08.03.2020
Мемориал был открыт на личные средства почетного гражданина Куйбышевского района Николая Сафонова.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Калужской области благодаря почетному гражданину Куйбышевского района Николаю Сафонову был создан памятник «Пропавшим без вести воинам в годы Великой Отечественной войны». Мемориал представляет собой установленную на постаменте из гранита стелу высотой 5,5 метров, вверху венчаемой колоколом, звон которого призван символизировать бесконечную печаль о без вести пропавших героях. Установка памятника в деревне Кузьминичи была одобрена губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым, Калужским областным Советом ветеранов.

«Без вести пропавшие есть, а памятника нет. Хотелось бы к 75-летию Победы, чтобы этот памятник был принят народом, чтобы к нему не зарастала тропа.  Это наша народная наша задача», - отметил один из присутствующих во время установки стелы.

Инициатором возведения памятника стал Николай Сафонов, дядя которого, младший сержант Александр Сафонов, также числится в списках без вести пропавших. Это один из немногих памятников в России пропавшим без вести защитникам Отечества, который был построен на его личные средства.
Глава администрации сельского поселения Жерелево Виктор Федорков и все жители выразили огромную благодарность Сафонову.

«В советское время на этом месте по решению партийных органов был воздвигнут в 80-е годы памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Время шло, памятник - солдат в бетонном исполнении, начал крошиться. К 2010 году памятник стал в плохом состоянии. Было принято решение восстановить его», - рассказывает историю создания стелы Федорков.

Территория комплекса с каждым годом обновлялась новыми элементами. Сейчас здесь установлен памятник саперам, воинам 1812 года, «Пушка», БМП.

Великая Отечественная война унесла жизни 27 миллионов советских граждан, из которых до сего дня только без вести пропавшими числятся 1 миллион 800 тысяч человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.03.2020, 12:26
Путин обсудил ситуацию в сирийском Идлибе с Назарбаевым
Дата08.03.2020, 05:48
Россия модернизирует систему контроля космического пространства
Дата07.03.2020, 22:14
Российские фигуристы завоевали 8 из 12 медалей ЧМ среди юниоров
Дата06.03.2020, 17:17
Путину представили новейшие парашюты для российского спецназа
Дата07.03.2020, 20:00
Путин внес в Госдуму проект об уголовном наказании за осквернение памятников воинам
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:43 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с зараженного коронавирусом лайнера у берегов Калифорнии
08:13 В стране и мире
Названы самые популярные профессии у россиянок
07:52 В стране и мире
Видео
В Калужской области установили памятник «Пропавшим без вести в годы Великой Отечественной Войны»
07:30 В стране и мире
Взять реванш: СМИ узнали о намерении экс-премьера Украины вернуться в политику
06:52 В стране и мире
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Не верю до сих пор»: излечившийся от коронавируса россиянин рассказал о своем самочувствии
Видео
«Вдруг у него что-нибудь екнет»: жительница Иваново рассказала, почему хочет замуж за Путина
Видео
Наглая серая морда: кот из Сибири стал звездой в Сети
Видео
Массовая драка священников и прихожан в «новой церкви» Украины попала на видео
Названы излюбленные у россиян маршруты для поездок на 8 Марта
Видео
Путешествие на Марс: опубликована самая детальная панорама Красной планеты
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.