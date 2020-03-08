Взять реванш: СМИ узнали о намерении экс-премьера Украины вернуться в политику

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк намерен вернуться в политику и возглавить Национальный банк страны. Напомним, что он ушел в отставку в апреле 2016 года.

«Яценюк уже давно пытается примкнуть к новой власти. Он упирает на то, что необходимы кадры, которые умеют вести переговоры с МВФ», - сообщает издание «Страна» со ссылкой на источник в офисе президента Владимира Зеленского.

Уточняется, что услуги кабинету министров предлагаются со стороны команды политика с осени 2019 года, но в офисе украинского лидера «стараются держаться от Яценюка подальше».

Вернуться в политику намерен и бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, который в 2014 году исполнял обязанности главы украинского государства.

Арсений Яценюк возглавляет партию «Народный фронт». Ранее занимал посты министра экономики, министра иностранных дел. 45-летний политик были и фигурантом уголовного дела по фактам насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на Майдане в 2014 году.