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Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

Ирина Егорова
06:52 08.03.2020
Планируется повысить производство, если потребуется, даже до рекордного уровня в 12 миллионов баррелей в день.
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
© Фото: Valery Lukyanov Russian Look Globallookpress

С апреля Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти, превысив 10 миллионов баррелей в день, а если потребуется, то до рекордных 12. Причиной стал срыв сделки ОПЕК, которая стала очередной жертвой коронавируса. Эр-Рияд намекнул, что готов нарастить добычу черного золота в случае, если Россия не вернется за стол переговоров, сообщает агентство Bloomberg.

Крупнейший в мире экспортер нефти 8 марта сократил цены, по которым он продает нефть на внешние рынки, предлагая беспрецедентные скидки в Европе, на Дальнем Востоке и в США, чтобы побудить нефтеперерабатывающих компаний покупать саудовскую нефть за счет других поставщиков.

 «Саудовская Аравия сейчас действительно вступает в полную ценовую войну», - передает агентство слова Имана Нассери, управляющего директора по Ближнему Востоку в нефтяном консультанте FGE.

Напомним, 6 марта входящие в ОПЕК страны впервые за три года не смогли прийти к единому решению относительно совместных действий по стабилизации нефтяного рынка. Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти больше ни у кого нет

Предложение сократить добычу нефти еще на 1,5 млн б/с на второй квартал из-за распространения коронавируса не приняли Россия и Казахстан. На фоне новостей о срыве сделки ОПЕК цены на нефть резко упали, снизившись на 9%, и впервые с лета 2017 года дошли до $45,5 за баррель. 

Потери России из-за разрыва сделки сообщества ОПЕК+ составят от 100-150 миллионов долларов в день.  А запланированное Россией наращивание добычи нефти на 2-3% при его реализации не компенсирует будущих потерь. 

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