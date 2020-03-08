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Венецию и Милан хотят закрыть на карантин из-за коронавируса

Ирина Егорова
06:28 08.03.2020
Российский МИД попросил граждан воздержаться от поездок в Италию.
Венецию и Милан хотят закрыть на карантин из-за коронавируса
© Фото: Claudio Furlan Keystone Press Agency Globallookpress

Власти Италии в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса могут ввести карантин на большей части севера страны, сообщает посольство России в Риме. Официального документа пока  нет, но СМИ передают о некотором отрывке перечня защитных действий - итальянские власти могут ограничить въезд и выезд из Ломбардии, Пьемонта, Эмилия-Романьи и Венето.

Карантин может затронуть 11 провинций, среди которых Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-нель-Эмилия, Римини, Пезаро-э-Урбино, Венеция, Падуя, Тревизо, Асти и Алессандрия.  Также закроются школы, музеи, театры, спортивные центры и горнолыжные курорты. Предполагается отмена массовых культурных и спортивных мероприятий. Уточняется, что на территории, где планируется ввести карантин, живет треть населения страны.

«В соответствии с ранее опубликованными рекомендациями МИД России настоятельно просим российских граждан воздержаться от поездок в Италию», - заявляли российские дипломаты.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Позже ему присвоили официальное название COVID-19. В настоящее время число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире превысило 106 тысяч человек. Случаи заболевания зарегистрированы в 82 странах. В Италии количество пациентов за прошедшие сутки увеличилось на одну тысячу человек: шесть тысяч случаев заражения всего, свыше 230 человек скончались.

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