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Российские военные доставили гумпомощь в пригород Алеппо

Наталья Вальханская
06:05 08.03.2020
Военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон доставили гуманитарный груз в сирийский поселок Амирия.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Сирии боевики предлагают беженцам уходить на территорию Турции и не отпускают их в города, подконтрольные Дамаску. Об этом рассказали российским журналистам бывшие жители Идлибской зоны деэскалации.

Этим людям с трудом удалось проехать через посты террористов,  сейчас они размещены в одном из районов Алеппо. Многие дома там разрушены, поэтому люди ютятся по несколько семей в одной квартире. На днях российские военные привезли беженцам и жителям района Америя гуманитарную помощь.

Люди признались, что ждут момента, когда смогут вернутся в свои дома на освобожденных территориях. Дорогу туда им откроют только после того, как населенные пункты полностью разминируют саперы.

«Предлагали ехать в Турцию. Но что мне там делать? Ни одного не знаю, кто захотел бы туда уезжать. Все хотят жить дома. И уже лучше уехать в другой город, но остаться в Сирии», - рассказал Анис Сахим.

«Из нашей деревни было очень трудно уйти. Боевики нас не выпускали. Меня били, украли все ценное. Я не мог больше терпеть. Взял жену, детей. Мы заплатили постовым. Чудом ушли», - поделился Омар Эззук.

«Мы сейчас живем в две семьи в маленькой квартире у родственников. Порой не хватает еды. Поэтому большое вам спасибо за помощь! Сейчас наш поселок освободили . Мы очень хотим вернуться домой», - говорит Абда Фируза.

Местным жителям и беженцам раздали хлеб, продуктовые наборы и одеяла. В наборы входят сгущенное молоко, чай, мука, рис и гречневая крупа. Всего выдано около 250 продуктовых наборов.

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