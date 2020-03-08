Джаред Лето едва не погиб, поднимаясь на скалу

Известный американский актер, рок-музыкант и фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето чуть не погиб, совершая подъем на скалу.

В посте в Instagram артист рассказал, что посреди восхождения, находясь на высоте в 600 футов (примерно 183 метра), он заметил, что страховочный трос начал разрезать острый камень.

«Я помню, как смотрел вниз на землю», - описал он.

© jaredleto, Instagram

Лето поделился своими мыслями во время случившегося, сказав, что момент опасности был странным и ощущался, скорее, как осознание положения, смешанное с меланхолией, чем страх.

Несмотря на пережитый инцидент, музыкант продолжил свое горное восхождение.