Заболевшие коронавирусом на борту Grand Princess почти выздоровели

Пациенты, инфицированные коронавирусом, на порту лайнера Grand Princess практически выздоровели. Об этом заявил в воскресенье, 8 марта главный врач круизной компании Carnival Corporation Гранд Тарлинг.

По словам Тарлинга, первые пассажиры и работники судна были протестированы на вирус, так как сами обратились к врачам с симптомами заболевания. Среди них почти все уже здоровы, но пока находятся в изоляции и не покидают своих кают.

Главный врач рассказал, что в числе 21 человека с диагностированным в ходе проверки коронавирусом люди разной национальной принадлежности. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на телефонный брифинг с медиком.

Тарлинг заверил, что все члены экипажа на судне будут проверены на заражение COVID-19. Относительно тестирования пассажиров Grand Princess инструкций от властей США пока получено не было.

До этого на борту корабля Grand Princess были проведены первые медицинские анализы на заражение коронавирусом. Заболевание было обнаружено у двоих пассажиров и 19 членов экипажа.