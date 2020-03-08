«Это мечта»: в Италии из водопроводных кранов потекло вино
В субботу, 7 марта, в итальянском Кастельветро из кранов вместо воды начало течь красное вино. Пользователи сети поделились необычным явлением в Сети.
На кадрах видно, как из водопроводного крана течет розовая пенящаяся жидкость.
Причиной приятного инцидента стала техническая неисправность одного из баков на винодельне Setticani, в результате чего алкогольный напиток попал через систему водопровода в соседние здания.
«Это был внезапный отказ производственного предприятия. Ошибка уже устранена. Мы заверяем, что это была потеря пищевой жидкости (вина), которая не наносит вреда организму и не связана с гигиеной и рисками для здоровья», - говорится в заявлении администрации региона в Facebook .
В свою очередь к произошедшему очевидцы отнеслись с юмором и отсутствие воды их нисколько не расстроило.
@JulieGuyOnAir: Это мечта, ставшая реальностью!
@Francesca Ferrari :Я думал, что мои соседи смеются надо мной, но это все правда.
@Gianluca Gualdi: Если по поводу коронавируса вы не можете пить где угодно, то правильно, что вино прибывает туда, где вы находитесь ... дома.