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Тело убитого в Петербурге подростка вынесли из подъезда: видео

Роман Закурдаев
Наталья Вальханская
04:17 08.03.2020
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сотрудники ритуальной службы вынесли из подъезда и увезли в морг тело убитого подростка в Санкт-Петербурге. «Звезда» публикует видео с места трагедии.

По данным «Фонтанки», школьник был застрелен из ружья своим товарищем. При этом не понятно, стало ли убийство следствием конфликта между сверстниками или произошло случайно.

Подозреваемым в убийстве оказался сын судьи коллегии по уголовным делам Третьего кассационного суда города. После инцидента он сбежал, сейчас его ищут правоохранители.

Следователи уже возбудили уголовное дело по факту убийства подростка на лестничной площадке в Колпинском районе.

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