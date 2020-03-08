Сотрудники СК с ансамблем поздравили ветерана с 8 Марта, исполнив ее любимые песни

Сотрудники Следственного управления СК России по Смоленской области, а также воспитанники центра совершили праздничный визит к ветерану Великой Отечественной войны Волковой Валентине Михайловне, проживающей в Демидове. Следователи приехали в компании ансамбля Смоленской филармонии «Русская душа».

Валентина Михайловна родилась в Ленинграде 22 мая 1926 года. В начале войны 15-летняя девушка оказалась в числе рабочих на гардинно-тюлевой фабрике. Во время блокады города Валентина занималась шитьем маскировочных сетей для фронта, трудясь на благо страны вопреки голоду и холоду.

В апреле 1942 года Волкова была эвакуирована из северной столицы по Дороге жизни. Месяц она провела в станице Кущевка Краснодарского края. ветеран по сей день с теплом и благодарностью вспоминает Лукьянову Анну Поликарповну - женщину, в доме которой она провела это время и которая помогла ей восстановиться после тяжелого истощения.

Набравшись сил, Валентина сразу отправилась работать на Московский военный завод под Куйбышевом, где продолжила трудиться для страны и для победы. Девушка научилась работать на нескольких разных станках и стойко выдерживала 12-тичасовые смены и тяжелую жизнь в бараках.

Валентина была награждена многочисленными наградами, среди которых знак «Житель блокадного Ленинграда», медаль «За оборону Ленинграда» и юбилейные медали. Сегодня в силу возраста и здоровья ветеран практически не покидает свой дом, поэтому праздник доставили прямо к ней.

Женщина всю жизнь любила музыку и хорошо пела сама. В военные годы она поддерживала обессиленных юных коллег по цеху своим пением, вселяя в них боевой дух и веру в свои силы.

Узнав об этом увлечении, представители Следственного комитета России специально устроили для нее небольшой музыкальный концерт с выездом на дом. Для этого они пригласили приехать в Демидов ансамбль Смоленской филармонии «Русская душа».

Для Валентины Михайловны прозвучали дорогие и близкие сердцу песни прошлых лет, среди которых была одна самая любимая - «Ленинградская застольная». Зрители и певцы на камерном выступлении не всегда могли сдержать слезы, а ветеран подпевала давно знакомым мелодиям вместе с ансамблем.