«С праздником весны!»: Минобороны поздравило женщин с 8 Марта

Министерство обороны опубликовало поздравление для женщин с 8 Марта. Видеоролик, в котором собраны кадры с представительницами прекрасного пола, служащими в армии, был опубликован в официальных аккаунтах ведомства в соцсетях.

«Всем девушкам - военнослужащим и не только - посвящается. С праздником весны!», - говорится в тексте поздравления.

Свое поздравление с Международным женским днем направил Владимир Путин, в котором пожелал всем женщинам здоровья, любви и счастья.

Накануне, 7 марта, с Международным женским днем на сцене Театра Российской Армии поздравил девушек министр обороны Сергей Шойгу.

Министр обороны Сергей Шойгу поздравил с праздником со сцены Театра Российской Армии. А военный образцовый оркестр Почетного караула ЗВО устроил на Арбате концерт под открытым небом.

На территории Москвы и Подмосковья 8 марта для всех женщин будет организован бесплатный проезд на общественном транспорте. Кроме того, 8 и 9 марта парковка на улицах столицы будет бесплатной.